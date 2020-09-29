كميل يصدر قراراً بإغلاق مكتب ضريبة الدخل في سلفيت لمدة 48 ساعة











رام الله - دنيا الوطنأصدر محافظ سلفيت، اللواء عبد الله كميل، قراراً بإغلاق مكتب ضريبة الدخل في سلفيت، لمدة 48 ساعة.جاء ذلك بعد أن تبين إصابة موظفة تعمل في المكتب، بفيروس (كورونا) المستجد، (كوفيد-19).وكان المحافظ كميل، أعلن تسجيل إصابتين جديدتين بالفيروس في المحافظة، الأولى لسيدة من "بديا" والثانية لطبيب من ديراستيا يعمل في مستشفى المقاصد.