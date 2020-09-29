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شؤون فلسطينية

كميل يصدر قراراً بإغلاق مكتب ضريبة الدخل في سلفيت لمدة 48 ساعة

كميل يصدر قراراً بإغلاق مكتب ضريبة الدخل في سلفيت لمدة 48 ساعة
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
أصدر محافظ سلفيت، اللواء عبد الله كميل، قراراً بإغلاق مكتب ضريبة الدخل في سلفيت، لمدة 48 ساعة.

جاء ذلك بعد أن تبين إصابة موظفة تعمل في المكتب، بفيروس (كورونا) المستجد، (كوفيد-19).

وكان المحافظ كميل، أعلن تسجيل إصابتين جديدتين بالفيروس في المحافظة، الأولى لسيدة من "بديا" والثانية لطبيب من ديراستيا يعمل في مستشفى المقاصد.



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