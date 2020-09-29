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شؤون فلسطينية

الرئيس عباس يعلن الحداد وتنكيس الأعلام على روح الأمير الصباح

الرئيس عباس يعلن الحداد وتنكيس الأعلام على روح الأمير الصباح
رام الله - دنيا الوطن
نعى الرئيس الفلسطيني محمود عباس إلى شعب الكويت الشقيق وللأمتين العربية والإسلامية وللإنسانية جمعاء، فقيد الأمة الكبير، الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت، الذي انتقل إلى جوار ربه اليوم الثلاثاء، واصفا إياه بالزعيم والقائد الحكيم، وبالأخ الكبير للشعب الفلسطيني وللقضية الفلسطينية.

وقال الرئيس عباس: إن فلسطين خسرت برحيله قائداً عربياً وزعيماً للإنسانية عزَّ نظيره، أفنى حياته في خدمة أبناء شعبه وأمته والإنسانية جمعاء، ووقف دائما إلى جانب قضيتنا الوطنية، وإلى جانب شعبنا الفلسطيني، وقضايا أمته العادلة، كما أعلن الحداد وتنكيس الأعلام.

وأضاف أن فقداننا لهذا القائد العربي الكبير في هذه الفترة الحساسة من تاريخنا هو خسارة كبيرة، مؤكداً وقوف فلسطين إلى جانب دولة الكويت وشعبها الشقيق في هذه الظروف الصعبة.

وتمنى الرئيس عباس للراحل الرحمة والمغفرة، داعيا المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يسكنه فسيح جناته.

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