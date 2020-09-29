الشرطة: مقتل مواطن إثر تعرضه لإطلاق نار في شجار ببلدة قباطية

توضيحية

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رام الله - دنيا الوطن

أعلنت الشرطة مساء اليوم الثلاثاء، مقتل مواطن (48 عاما) إثر تعرضه لإطلاق نار في شجار وقع ببلدة قباطية جنوب محافظة جنين.



وأوضح الناطق باسم الشرطة العقيد لؤي رزيقات في تصريح وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، أن الشرطة والأجهزة الأمنية انتشرت في البلدة، وأنها باشرت التحقيق.