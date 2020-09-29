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شؤون فلسطينية

الصحة: تلقيّنا أكثر من 68 ألف اتصال منذ انتشار (كورونا) بغزة

الصحة: تلقيّنا أكثر من 68 ألف اتصال منذ انتشار (كورونا) بغزة
رام الله - دنيا الوطن
قالت وزارة الصحة في غزة، إن كوادرها الصحية العاملة في خدمة الاتصال الهاتفي 103 والتي خصصتها الوزارة لتقديم خدماتها عن بعد خلال جائحة كورونا، تلقت أكثر من 68 ألف اتصال منذ انتشار فيروس كورونا في قطاع غزة.

وذكر مدير عام ديوان وزير الصحة بغزة أشرف أبو مهادي، اليوم الثلاثاء، أن الاتصالات الواردة تنوعت بين الاستفادة من الاستشارات الطبية عن بعد، وطلب الاستفسارات وتقديم المقترحات والشكاوى، إلى جانب الإبلاغ عن الإصابات والمخالطين بمرضى فيروس كوفيد 19، وكذلك بهدف تسليم الأدوية الخاصة بالمرضى المزمنين.

وأشار أبو مهادي، إلى أنه وفي إطار تعزيز وزارة الصحة لخدمة التواصل عن بعد، عمدت إدارته على زيادة أعداد الموظفين في خدمة الرقم 103 من خلال زيادة أعدادهم إلى 32 موظفاً مقسمين على أربع مجموعات، حيث يقدمون خدمة تلقي الاتصالات الهاتفية وتحويلها للجهات المختصة على مدار 24 ساعة.

وعلى صعيد التطورات التقنية، بين أن وزارة الصحة ضاعفت عدد الخطوط إلى 48 خطاً هاتفياً لاستقبال شكاوي المواطنين على الرقم 103 تعمل معظمها على مدار 24 ساعة، مشيراً إلى أن انشغال الخطوط الهاتفية في بعض الأوقات يعود إلى تلقي مئات الاتصالات في ذات الوقت.

ونوه أبو مهادي إلى أن العاملين في خدمة الرقم 103 وفور ورود الاتصالات الهاتفية اليهم يعملون على تحويل المواطنين إلى جهات الاختصاص لتلبية احتياجاتهم سواء على صعيد الاستشارة الطبية أو النفسية، أو في حال وجود أي استفسار أو شكوى مقدمة، حيث يتم العمل على حلها من قبل الجهات المختصة.

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