ملك الأردن ينعى أمير الكويت: فقدنا أخاً كبيراً وزعيماً حكيماً مُحبّاً للأردن

رام الله - دنيا الوطننعى العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، اليوم الثلاثاء، أمير الكويت الراحل الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح.وقال الملك عبد الله عبر حسابه بموقع (تويتر): "فقدنا اليوم أخاً كبيراً وزعيماً حكيماً مُحبّاً للأردن سمو الشيخ صباح الأحمد رحمه الله".وأضاف العاهل الأردني: "كان قائداً استثنائياً وأميراً للإنسانية والأخلاق، كرّس حياته لخدمة وطنه وأمته ولم يتوانَ في مساعيه الخيّرة عن بذل كلّ جهدٍ لوحدة الصف العربي، نعزي أنفسنا والشعب الكويتي الشقيق بهذا المُصاب الجلل".