الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح

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رام الله - دنيا الوطن

أعلن ‏الديوان الأميري في الكويت اليوم الثلاثاء، 29 أيلول/ سبتمبر 2020، عن وفاة أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح.



وقال بيان الديوان الأميري: "‏الديوان الأميري: ببالغ الحزن والأسى ننعى إلى الشعب الكويتي والأمتين العربية والإسلامية وشعوب العالم الصديقة وفاة المغفور له بإذن الله تعالى صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت الذي انتقل إلى جوار ربه".



وقطع التلفزيون الكويتي الرسمي، اليوم الثلاثاء، برامجه المعتادة ليبث آيات قرآنية، بعد وفاة أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح.



يشار إلى أنه منذ 23 تموز/ يوليو، كان يمكث أمير الكويت، الشيخ صباح الأحمد الصباح، في الولايات المتحدة، لاستكمال العلاج الطبي بعد جراحة لحالة غير محددة خضع لها في الكويت.



وكانت الكويت قد أعلنت، في 18 تموز/ يوليو، نقل بعض صلاحيات أمير البلاد لولي عهده، نواف الأحمد الجابر الصباح (83 عاما)، إثر دخول الأمير المستشفى.