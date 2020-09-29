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الحبس 15 سنة لمدانين بتهنة زراعة مواد مخدرة

الحبس 15 سنة لمدانين بتهنة زراعة مواد مخدرة
رام الله - دنيا الوطن
  أصدرت محكمة بداية رام الله برئاسة القاضي بشير عوض وعضوية القاضي رامز مصلح والقاضي امجد شعار حكماً بإدانة المتهم الأول (ح،خ) والمتهم الثاني (خ،خ) بتهمة زرع أي من النباتات التي تنتج عنها أي مواد مخدرة بقصد الاتجار بها بالاشتراك خلافا للمادة 3/6 من القرار بقانون رقم 26 لسنة 2018 بدلالة المادة 35/1 من القرار بقانون رقم 18 لسنة 2018 بشأن مكافحة المخدرات أو المؤثرات العقلية وحكمت على كل واحد منهم بالحبس مدة خمسة عشرة سنة وغرامة مالية خمسة عشرة الآف دينار أردني.

جاء هذا الحكم استناداً إلى التحقيقات التي قامت بها نيابة رام الله أصولاً وذلك بعد إحالة محاضر التحريات إليها من قبل فرع مكافحة المخدرات شرطة رام الله ، والبينات والمرافعات التي قدمها وكيل النيابة العامة الأستاذ لؤي شريتح.

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