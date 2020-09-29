أبو حسنة: عودة 43 موظفاً مفصولا إلى عملهم مطلع شهر أكتوبر

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خاص دنيا الوطن

أكد عدنان أبو حسنة، الناطق باسم وكالة الغوث وتشغيل اللاجئين (أونروا)، أنه من المقرر أن يعود 43 موظفا مفصولاً الى عملهم مع بداية شهر تشرين الأول/ أكتوبر.



وأوضح أبو حسنة في تصريح لـ"دنيا الوطن"، أن هؤلاء الموظفين كان من المفترض أن يعودوا إلى عملهم قبل أشهر ولكن بسبب انتشار فيروس (كورونا) تم تأجيل الملف.



وأشار إلى أن عودة الموظفين جاء من خلال الاتفاق بين اتحاد الموظفين والوكالة بموافقة المفوض العام للوكالة.