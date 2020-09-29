الاحتلال يهدم "بركسا" على مدخل بيتا جنوب نابلس



وتواصل قوات الاحتلال انتهاكاتها واعتداءاتها اليومية بحق المواطنين وممتلكاتهم ومنشآتهم في مناطق متفرقة بالضفة الغربية.





ورصد التقرير الدوري الذي يصدر المكتب الإعلامي لحركة حماس في الضفة تصاعد انتهاكات الاحتلال في الضفة والقدس خلال شهر أغسطس الماضي.



وشهد شهر أغسطس 2020، تصاعدا في عمليات هدم المنازل، حيث بلغ عدد المنازل التي تم هدمها (44) منازلا، وهو العدد الأعلى منذ بداية العام، فضلا عن عشرات المنازل التي أخطر أهلها بالهدم.



وأوضح التقرير أن مناطق بيت لحم والقدس والخليل، الأكثر تعرضا للانتهاكات الإسرائيلية بواقع (292، 279، 254) انتهاكا على التوالي.





رام الله - دنيا الوطنهدمت جرافات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، "بركسا" على مدخل بلدة بيتا جنوب نابلس.وقال مسؤول ملف الاستيطان شمال الضفة غسان دغلس: "إن جرافات الاحتلال هدمت "بركسا" بمساحة 500 متر على مدخل البلدة، تعود ملكيته للمواطن جمال خضر".وتتبع بلدة بيتا لمحافظة نابلس، وتقع على بعد 13 كم جنوب شرق مدينة نابلس وشرقي طريق نابلس - رام الله، وحدها من الجنوب قبلان ويتما ومن الشرق أوصرين وعقربا ومن الغرب "شارع نابلس رام الله" وحوارة ومن الشمال عورتا.