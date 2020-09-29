دياب الجرو: سيتم الإفراج عن الصياد ياسر الزعزوع بعد الانتهاء من المتابعة الصحية له





وتم إصدار وثيقة سفر للصياد الزعزوع تستخدم لمرة واحدة باتجاه قطاع غزة بعد زيارة مندوب السفارة الفلسطينية بمصر له للاطمئنان عليه.



رام الله - دنيا الوطنصرح رئيس بلدية دير البلح الدكتور دياب الجرو أنه بعد التواصل مع الجهات المختصة تم التأكيد بوجود قرار مصري بالإفراج عن الصياد ياسر الزعزوع في الفترة المقبلة وأنه يتوقع الإفراج عنه بعد الانتهاء من المتابعة الصحية له والتي من الممكن أن تستمر ليوم أو أكثر.