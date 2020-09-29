الاحتلال يستكمل توسعة شارع التفافي جنوب بيت لحم

شرعت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، استكمال الأعمال في بناء المقطع الثاني من الشارع الالتفافي رقم (60) والذي سيصل إلى مجمع مستوطنة "غوش عصيون" المقامة على أراضي المواطنين جنوب محافظة بيت لحم.





وقال مدير مكتب هيئة مقاومة الجدار والاستيطان في بيت لحم حسن بريجية ، إن الاحتلال شرع اليوم بتجريف أراض زراعية في بلدة الخضر، تمتد من المدخل الحنوبي للبلدة "النشاش" وصولا إلى منطقة "راس صلاح" التي أقسيمت عليها مستوطنة "دانيال"، بطول يصل 3 كم، وعرض 50 مترا على الجهة اليمنى تجاه محافظة الخليل، بهدف استكمال المقطع الثاني من توسعة الشارع الالتفافي رقم (60).





وأوضح أن توسعة الشارع ستؤدي إلى الاستيلاء على مزيد من الأراضي عبر تحويل الأرض المحاذية له إلى "منطقة أمنية"، إضافة لحرمان المزارعين من الوصول إلى أراضيهم الزرعية.





رام الله - دنيا الوطن