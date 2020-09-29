الشرطة تكثف إجراءاتها في مواجهة فيروس (كورونا) بمناطق الضفة

كثفت الشرطة ولجنة البروتوكول الصحي، اليوم الثلاثاء، جهودهما في متابعة الالتزام بالإجراءات الوقائية لعدم انتشار وتفشي فيروس كورونا وتحرير مخالفات بحق غير الملتزمين في محافظات الضفة الغربية.





وذكرت إدارة العلاقات العامة والإعلام في الشرطة، أنه في ظل تطورات منحنى وباء فيروس كورونا و انتشاره في دولة فلسطين وارتفاع إعداد الإصابات والوفيات و بناءا على التعليمات و التوجيهات من المستوى الاستراتيجي من قبل الرئيس محمود عباس ورئيس الوزراء محمد اشتيه واللواء حازم عطالله مدير عام الشرطة و التي تلزم القيام بمجموعة من الإجراءات لتنفيذ القرارات بالتنسيق مع الشركاء بالمؤسسة الأمنية والوزارات كل باختصاصه و تفعيل الإجراءات المشددة لكل المخالفين على مستوى المحلات و المنشات و المركبات بأنواعها و المشاة الغير ملتزمين بالبروتوكول الصحي و متابعة اي حالة تؤثر على النظام العام .





وأوضحت بأنه تم نشر دوريات محمولة وراجلة منذ ساعات الصباح بمساندة الأجهزة الأمنية في كافة محافظة الوطن وبحضور لجنة البروتوكول الصحي بهدف تكثيف العمل الميداني على أسواق المحافظات والسائقين والمارة وأصحاب المحلات التجارية والمصانع وذلك للتأكيد على ضرورة الالتزام الكامل بالإجراءات الوقائية لدى المواطنين لضمان سلامتهم ومنع انتشار فيروس كورونا وتم تحرير عدد من المخالفات لغير الملتزمين .





هذا وتؤكد الشرطة بأنها ستكثف من إجراءاتها في الأيام المقبلة وذلك من خلال العمل الميداني ومراقبة مدى التزام المواطنين وذلك بالشراكة مع المؤسسة الأمنية والجهات المختصة ، للتأكيد على ضرورة الالتزام بالقرارات الصادرة والمتعلقة بالإجراءات الوقائية ووسائل السلامة الصحية التي من شأنها الحفاظ على سلامة المواطن ووقايته من مخاطر هذا الفيروس .

رام الله - دنيا الوطن