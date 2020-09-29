سلطنة عُمان ترحب بمحادثات الفصائل الفلسطينية

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رام الله - دنيا الوطن

قالت وزارة الخارجية العمانية ان سلطنة عمان ترحب باللقاءات والمحادثات الجارية بين الفصائل الفلسطينية.



وأكدت، اليوم الثلاثاء، إنها تتطلع إلى أن تؤدي هذه المحادثات إلى "تقريب وجهات النظر وتوحيد الرؤى فيما بينها، بما يخدم المصالح العليا للشعب الفلسطيني الشقيق ويحقق تطلعاته المشروعة" وفق (وفا).