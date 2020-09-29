شؤون فلسطينية

قيادي فلسطيني يعلن استعداده لتبني طفلة تُركت على باب أحد مساجد قطاع غزة

قيادي فلسطيني يعلن استعداده لتبني طفلة تُركت على باب أحد مساجد قطاع غزة
رام الله - دنيا الوطن
أعلن وليد العوض، عضو المجلس الوطني وعضو المكتب السياسي لحزب الشعب، الثلاثاء، استعداده لتربية وتبني طفلة رضيعة، وجدت مساء الإثنين، أمام أحد أبواب المساجد في بلدة بيت لاهيا شمال قطاع غزة.

وعلق العوض على صفحته بموقع (فيس بوك) قائلاً: "بخصوص الطفلة التي وجدت اليوم أمام مسجد الرباط أنا وليد حسين العوض جوال (...)، أتمنى على الجهات المختصة الموافقة على أن أتبناها وتربيتها كأبنائي وبناتي لها ما لهم، وعليها ما عليهم، وإنني على استعداد تام للتوقيع على كافة المعاملات القانونية لذلك".

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورا لطفلة رضيعة تُركت على أحد أبواب مساجد بلدة بيت لاهيا شمال القطاع، حيث أثارت هذه الصور ردود فعل حزينة وغاضبة على هذا الفعل الغريب على تقاليد المجتمع الغزي.

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