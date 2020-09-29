الشرطة تقبض على ثلاثة أشخاص مشتبه بهم بإطلاق نار بنابلس

قبضت الشرطة الفلسطينية اليوم على 3 أشخاص مشتبه بهم بإطلاق نار في نابلس ، حيث ذكرت إدارة العلاقات العامة والإعلام في الشرطة، انه وبمتابعة الشرطة لحالات إطلاق النار في المحافظة توافرت لدى شرطة المحافظة معلومات حول مشتبه بهما بإطلاق النار وحيازة أسلحة نارية، وتم إلقاء القبض عليهما وضبط بحوزتهما قطعتي سلاح ناري .





وفي سياق متصل وبناء على شكوى تقدم بها مواطن حول قيام أحد الأشخاص بإطلاق النار على منزله قام فرع المباحث العامة في شرطة المحافظة بإجراءات البحث والتحري وتم الاشتباه بأحد الأشخاص و القبض عليه، وبسماع أقوال المشتبه بهم الثلاثة أفادوا بحيازتهم للأسلحة النارية وإطلاق النار منها .

وأكدت الشرطة، توقيف المشتبه بهم وإحالتهم والمضبوطات للنيابة العامة لاستكمال الإجراءات القانونية بحقهم اصولاً.





رام الله - دنيا الوطن