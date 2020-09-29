دعوات يهودية لتوسيع اقتحامات الأقصى بعيد "العرش"

دعت ما تسمى "جماعات الهيكل" المزعوم إلى توسيع دائرة الاقتحامات للمسجد الأقصى المبارك خلال عيدي "العرش" و"فرحة التوراة"، مستنفرة عناصرها وموظفيها على كافة صفحات التواصل الاجتماعي ومن خلال الاتصال المباشرة والرسائل النصية.





ووزعت تلك الجماعات بيانات في البلدة القديمة وساحة البراق، تدعو لمزيد من الضغط على المصلين والمرابطين والأوقاف الإسلامية، بهدف تغيير الواقع في المسجد الأقصى.





وطالبت شرطة الاحتلال بتشديد قبضتها والتصدي للمرابطين ومعاقبتهم وإبعادهم عن القدس، معتبرين أن "من حقوقهم الصلاة في كل ما هو تحت السيادة الإسرائيلية"، وفق زعمهم.





ولفتت إلى ضرورة استغلال الدعم الأمريكي للمواقف الإسرائيلية والدفع باتجاه العديد من المشاريع التهويدية.





وفي سياق متصل، اقتحم صباح اليوم 19 مستوطنًا المسجد الأقصى من باب المغاربة، ونظموا جولات استفزازية في ساحاته، وتلقوا شروحات عن "الهيكل" المزعوم.





وتواصل شرطة الاحتلال فرض القيود على دخول المصلين للمسجد الأقصى، وتمنع القاطنين خارج البلدة القديمة من الوصول للمسجد.





وكانت شرطة الاحتلال فرضت إغلاقًا مشددًا على مدينة القدس ومحيطها، بحجة الحد من تفشي فيروس "كورونا".





ويتعرض المسجد الأقصى يوميًا لاقتحامات وانتهاكات من المستوطنين وشرطة الاحتلال، فيما تزداد وتيرتها في الأعياد اليهودية.

رام الله - دنيا الوطن