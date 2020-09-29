الصين تقرر تقديم 300 ألف دولار للسودان كمساعدات إنسانية طارئة

قررت الحكومة الصينية تقديم 300 ألف دولار كمساعدات إنسانية طارئة للسودان، حسب ما أعلن السفير الصيني بالسودان ما شين مين.





وقال السفير ما، في كلمة خلال احتفال افتراضي أقيم بالسفارة الصينية في الخرطوم بمناسبة الذكرى 71 لتأسيس جمهورية الصين الشعبية اليوم (الإثنين) "لقد قررت الحكومة الصينية تقديم 300 ألف دولار أمريكي كمساعدات إنسانية طارئة للسودان لمجابهة الفيضانات والسيول".





وأضاف "كلنا نثق في قدرة الحكومة السودانية وشعبها على التغلب على الفيضانات وإعادة بناء المنازل في أقرب وقت ممكن"، مؤكدا على استعداد الصين لتقديم الدعم والمساعدة للجانب السوداني.





من جهته، قال كبير مستشاري رئيس الوزراء السوداني الشيخ خضر، في كلمة خلال الاحتفال "يقدر السودان دائما الدعم الصيني له في المنابر الدولية والمساعدات الصينية القيمة لمكافحة جائحة كورونا، وكذلك المساعدات النقدية لمجابهة الفيضانات والسيول التي اجتاحت السودان مؤخرا".





وأكد موقف السودان الداعم للصين في قضاياها الجوهرية مثل سياسة (صين واحدة) وعدم التدخل في شؤونها الداخلية.





من جانبه، أشاد المدير التنفيذي لرابطة جمعيات الصداقة العربية الصينية علي يوسف أحمد، بمواقف الصين الداعمة للدول العربية.





وقال أحمد "إن الدعم الصيني للدول العربية في مجال مكافحة كورونا أثبت أننا نعيش عالم المصير المشترك، وهو أحد أهم مفاهيم مبادرة الحزام والطريق".





واجتاحت الأمطار والفيضانات السودان مؤخرا، وتسببت في مقتل عشرات الأشخاص وتدمير آلاف المنازل.





وأعلن مجلس الأمن والدفاع التابع لمجلس السيادة الانتقالى بالسودان في 5 سبتمبر الجاري، حالة الطوارئ في كافة أنحاء البلاد لمدة 3 أشهر، لمواجهة السيول والفيضانات، واعتبرها "منطقة كوارث طبيعية".





ويستمر موسم الأمطار الخريفية في السودان من يونيو حتى أكتوبر، وتهطل عادة أمطار غزيرة في هذه الفترة، وتواجه البلاد خلالها فيضانات شديدة سنويا.

رام الله - دنيا الوطن