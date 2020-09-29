توقيع اتفاقيات تجديد منح الهند بقيمة 36.1 مليون دولار لصالح التعليم والصحة

وسلم وزير الخارجية، رياض المالكي، ممثل الهند، سونيل كومار قبيل توقيع الاتفاقيات، سند ملكية أرض مقدمة من دولة فلسطين لجمهورية الهند من أجل بناء مقر لسفارة الهند بشكل مؤقت إلى حين إقامة الدولة الفلسطينية، وعاصمتها القدس، وتكون مقر السفارة فيها.ووقع الاتفاقية الأولى وزير التربية والتعليم مروان عورتاني، مع ممثل الهند سونيل كومار، لبناء مدرسة في قرية مثلث الشهداء بمحافظة جنين بقيمة مليون دولار، وبناء مدرسة للبنات في قرية طمون بمحافظة طوباس بقيمة 1.1 مليون دولار.ووقع الاتفاقية الثانية، وزيرة الصحة، مي الكيلة مع ممثل الهند، لإنشاء مستشفى هندي فلسطيني فائق التخصص، لجراحة العظام وطب الأطفال وأمراض النساء والطب الباطني، الذي سيتم تصميمه لتلبية جميع احتياجات المرضى، تحت سقف واحد، في بيت ساحور بمحافظة بيت لحم، بقيمة 29 مليون دولار.ووقع الاتفاقية الثالثة المشرف العام على الإعلام الرسمي، أحمد عساف، مع ممثل الهند، لشراء معدات وآلات للمطبعة الوطنية الجديدة، بقيمة 5 ملايبن دولار.وقال رئيس الوزراء: " نتقدم بجزيل الشكر لجمهورية الهند الصديقة، فعلاقتنا مع الهند تاريخية منذ زمن الرئيس الراحل أبو عمار، واستكملها الرئيس أبو مازن، ونأمل استمرار أواصر الصداقة ما بين البلدين".من جانبه، قال ممثل الهند: "هذه منح أعلن عنها خلال زيارة رئيس الوزراء الهندي إلى فلسطين، واليوم نجدد توقيع هذه الاتفاقيات، وسنستمر بدعم فلسطين على كافة المستويات".