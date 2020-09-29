دولي

الصين تقيم احتفالات بمناسبة ذكرى ميلاد كونفوشيوس

رام الله - دنيا الوطن
 أقامت معابد كونفوشيوس الصينية اليوم (الاثنين) مراسم احتفالية على الإنترنت وعلى أرض الواقع لإحياء الذكرى الـ2571 لميلاد الفيلسوف القديم. 

وفي مدينة تشوفو، مسقط رأس كونفوشيوس في مقاطعة شاندونغ، استقطب حفل كبير أكثر من 300 مشارك، من بينهم باحثون وخبراء وأحفاد لكونفوشيوس من الداخل والخارج. 

وتدفق المشاركون وهم يرتدون شرائط صفراء إلى المعبد
في موكب طويل ووضعوا الزهور أمام تمثال كونفوشيوس. وقرأ لي قان جيه، حاكم مقاطعة شاندونغ، التأبين وقاد الضيوف للانحناء ثلاث مرات. 

كما افتتحت مؤسسة كونفوشيوس الصينية هذا العام منصة
على الإنترنت حيث يمكن لمستخدمي الإنترنت متابعة طقوس افتراضية وتكريم الفيلسوف بالزهور والنبيذ الافتراضيين. 

وأسس المعلم والفيلسوف كونفوشيوس (551-479 قبل الميلاد)
مدرسة فكرية لها تأثير عميق على الأجيال اللاحقة، تعرف باسم الكونفوشيوسية. كما كان أول من أنشأ مدارس خاصة في الصين سجلت طلابا من طبقات اجتماعية مختلفة. 

وبدأت الاحتفالات السنوية بذكرى كونفوشيوس في عام
478 قبل الميلاد، في العام التالي لوفاته. 

كما أقيمت احتفالات مماثلة في معابد كونفوشيوسية أخرى
في الصين وخارجها. وفي بكين، تم تزيين معبد كونفوشيوس الذي يبلغ عمره 700 عام بالزهور والشرائط الصفراء حيث أقيمت طقوسا مهيبة للاحتفال بالذكرى السنوية. 

وبُثّ الحدث على الهواء مباشرة على منصتين شهيرتين
لبث مقاطع الفيديو القصيرة "للسماح للمشغولين بأنشطة الحياة بالاستمتاع بلحظة من التقاليد"، وفقا للمتحف الذي نظم المراسم. 

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