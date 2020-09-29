غزة: إغلاق 89 منشأة مخالفة لإجراءات الوقاية والسلامة

أغلقت مباحث كورونا بالشرطة الفلسطينية 89 محلًا ومنشأة مخالفة لإجراءات الوقاية والسلامة، خلال عملها اليوم في متابعة المخالفين لإجراءات الوقاية والسلامة في محافظات غزة، خلال 24 ساعة الماضية.





وأوقفت 71 من أصحاب المحال المخالفة، وأحالتهم للجهات المختصة، كما أوقفت 79 مواطنًا خرقوا قرار حظر التجوال.





وأعلنت المباحث إغلاق شاليه سياحي مخالف، وتوقيف صاحبه، إضافة لإنهاء 29 تجمّعاً للمواطنين مخالفاً لإجراءات السلامة.





وتواصل وزارة الداخلية جهودها في متابعة تنفيذ قرارات الجهات المختصة بفرص إجراءات الوقاية والسلامة، وحظر التجوال في الأماكن الموبوئة.

رام الله - دنيا الوطن