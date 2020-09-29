الأخضر الإبراهيمي: التأييد العالمي للقضية الفلسطينية ممتد إلى أفريقيا وأمريكا وآسيا

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رام الله - دنيا الوطن

قال وزير الخارجية الجزائري الأسبق، الأخضر الإبراهيمي: إن الرسالة التي سلمها للأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيرش تهدف إلى تدويل القضية الفلسطينية، والوقوف مع شعبنا لنيل حقوقه المشروعة والثابتة، ووقف التمييز العنصري، الذي يمارسه الاحتلال الإسرائيلي بحقه.



وقال الإبراهيمي في حديث لإذاعة (صوت فلسطين)، صباح اليوم الثلاثاء: إن الرسالة صادرة عن مجموعة من الشخصيات العربية الداعمة لشعبنا الفلسطيني ونضاله، بكافة الوسائل المشروعة ضد ما يتعرض له من عنصرية وسلب لحقوقه، وكرامته وأرضه.



وأعرب الوزير الإبراهيمي عن أمله في أن يصبح هذا التحرك بداية لدعم عربي ودولي متواصل؛ لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي، مشيراً إلى أن التأييد العالمي لقضيتنا، ممتد إلى أفريقيا وأمريكا وآسيا.