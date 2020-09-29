أمين عام مجلس الوزراء يكشف تفاصيل بناء مستشفى عسكري فلسطيني

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رام الله - دنيا الوطن

قال أمين عام مجلس الوزراء الدكتور أمجد غانم إن بناء مشفى عسكري يعد من المبادرات الكبرى والإستراتيجيه وتم البدء بالخطوة الاولى لتشكيل لجنة خاصة لمتابعة بناء المشفى لتعزيز الخدمات الطبية المقدمة لقوى الأمن وتخفيض الضغوطات عن المشافي القائمة حاليا.



واشار غانم في حديث لاذاعة صوت فلسطين، صباح اليوم الثلاثاء، الى ان المشروع يتطلب دراسة علمية تتعلق بطبيعة الخدمات والموقع والكادر الطبي وحجم الطلب، مبينا أن تكلفته تصل الى عشرات ملايين الدولارات.



وكشف عن أن تمويل المشروع يصل إلى عشرات الملايين، مضيفاً بأن المشروع يعد من المبادرات الكبرى والإستراتيجية للحكومة الفلسطينية.



وأوضح غانم ان الحكومة صادقت على الإحالة القطعية لعطاء منظومة الدفع الالكتروني واعتماد الموازنة الخاصة بها لتمكين المواطنين من الحصول على خدماته الحديثة عبر القنوات الالكترونية الموحدة، سواء من جهاز الكمبيوتر أو الهاتف المتنقل، بما يشمل عملية الدفع.