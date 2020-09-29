شؤون فلسطينية

إرزيقات: لا شبهات جنائية على الشاب الذي عُثر على جثته أمس في رام الله

إرزيقات: لا شبهات جنائية على الشاب الذي عُثر على جثته أمس في رام الله
رام الله - دنيا الوطن
قال المتحدث باسم الشرطة، العقيد لؤي ارزيقات: أنه تم تحويل جثمان الشاب، الذي تم العثور عليه أمس على سطح أحد المنازل وسط مدينة رام الله إلى الطب العدلي؛ للوقوف على أسباب الوفاة.

ونفى ارزيقات في حديث لإذاعة (صوت فلسطين)، صباح اليوم الثلاثاء، وجود أي شبهات جنائية ظاهرة على جثمان الشاب، مشيراً إلى أن التحقيقات لم تنته بعد.

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