التعليم: سيتم توفير التدريب على أدوات التعليم الإلكتروني من خلال المنصات والبرامج

رابط مختصر:

رام الله - دنيا الوطن

قال مدير عام التعليم التقني في وزارة التعليم العالي، سامر موسى، اليوم: إن الوزارة تعكف على إنشاء منصة تعليمية وطنية، متخصصة باحتياجات مؤسسات التعليم العالي، لدعم التعليم الوجاهي، حتى ما بعد جائحة (كورونا).



ونوه موسى في حديث لإذاعة (صوت فلسطين)، صباح اليوم الثلاثاء، إلى أنه سيتم توفير التدريب على أدوات التعليم الإلكتروني من خلال المنصات والبرامج، بحيث لا يضطر المحاضرون والطلبة إلى استخدام وسائل التواصل الاجتماعي في التعليم.



كما أشار موسى، إلى أن إنشاء هذه المنصة، يتطلب الكثير من الجهد والتحضير، قبل أن يتم إطلاقها في غضون عدة أشهر.