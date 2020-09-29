خريشة: إحجام دول أوروبية عن المشاركة بدورة حقوق الإنسان يُشجع إسرائيل لارتكاب الجرائم

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رام الله - دنيا الوطن

يناقش مجلس حقوق الإنسان في دورته الحالية، بجنيف، حالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية والأراضي العربية المحتلة، ضمن البند السابع، غداً الأربعاء.



وقال مندوب فلسطين الدائم لدى الأمم المتحدة والمؤسسات الدولية الأخرى في جنيف، السفير إبراهيم خريشة: إن كلمة فلسطين ستتناول مجمل الانتهاكات الاحتلالية في ظل جائحة (كورونا)، واستغلال دولة الاحتلال انشغال العالم بهذه الجائحة، ومواصلة تصعيد انتهاكاته اليومية في القدس والأماكن المقدسة، وبحق الأسرى.



وأضاف خريشة في حديث لإذاعة (صوت فلسطين)، صباح اليوم الثلاثاء، إنه سيتم التطرق خلال كلمة فلسطين إلى مسألة عدم قانونية اتفاقات تطبيع الإمارات والبحرين مع إسرائيل.



وأشار خريشة إلى إحجام عدد كبير من الدول الأوروبية عن المشاركة في أعمال المجلس، تحت البند السابع، بادعاء أنه منحاز لفلسطين، مؤكداً استمرار المحادثات معهم من أجل حثهم على المشاركة، والحديث عن انتهاكات الاحتلال، حيث إن عدم مشاركة الدول في أعمال هذه الجلسة، يعطي إشارة لإسرائيل بمواصلة انتهاكاتها اليومية، ضد أبناء شعبنا.



ولفت خريشة إلى أنه ستتم المطالبة بتجديد قائمة الشركات العاملة في المستوطنات، ومطالبة دولة الاحتلال بالسماح لدخول المقررين الأممين الخاصين، وهيئات الاتفاقات الدولية للأراضي الفلسطينية المحتلة؛ للقيام بمهماتهم، ضمن قرارات مجلس حقوق الإنسان السابقة والحالية.