الاحتلال يشدد تدابير المراقبة العسكرية في تل الرميدة بالخليل ويستولي على فناء منزل

شددت قوات الاحتلال الإسرائيلي، إجراءاتها التعسفية في أحياء مختلفة من مدينة الخليل، وضاعفت تدابير المراقبة العسكرية في حي تل الرميدة، وسط المدينة، واستولت على فناء منزل.





وقالت مصادر محلية: إن قوات الاحتلال، باشرت اليوم الثلاثاء، بنصب أعمدة بالقرب من منازل المواطنين في تل الرميدة؛ لغرض تحديث أجهزة المراقبة، والكاميرات، ومضاعفتها.





وقال الناشط في تجمع شباب ضد الاستيطان، عماد أبو شمسية: إن قوات الاحتلال، نصبت عدة أعمدة لتثبيت كاميرات مراقبة حديثة في حي تل الرميدة بزعم تأمين المستوطنين المقيمين في البؤرة الاستيطانية المسماة (رمات يشاي)، مشيراً إلى أن هنالك أكثر من ست كاميرات مراقبة على الأقل في منطقة المثلث الذي يؤدي إلى شارع الشهداء، وجبل الرحمة، والبؤرة الاستيطانية.





وأوضح أبو شمسية، أن قوات الاحتلال، استولت على ساحة منزل أبو حسن أبو عيشة، بقرار عسكري، لغرض وضع أحد الأعمدة الخاصة بكاميرات المراقبة، مبيناً ان هذه الكاميرات، ترصد تحركات سكان منطقة تل الرميدة والداخل والخارج منها، وتقيد تحركات المواطنين داخل منازلهم، وأن تركيب كاميرات حديثة وجديدة من شأنها مراقبة المواطنين، حتى داخل منازلهم، وانتهاك خصوصياتهم.

رام الله - دنيا الوطن