جميل عاشور: قضية الأسرى على رأس أولويات شعبنا الفلسطيني

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رام الله - دنيا الوطن

أكد جميل عاشور، عضو اللجنة المركزية للجبهة العربية الفلسطينية، أمين سر ساحة غزة، أن قضية الأسرى على رأس أولويات شعبنا الفلسطيني، مشدداً على أن قضية الأسرى توحد الشعب على اختلاف توجهاته، و مشاربه.



وبين عاشور في تصريحات صحفية، أدلى بها صباح اليوم، أن القيادة الفلسطينية الشرعية، تبذل كل ما بوسعها من أجل الإفراج عنهم، وتبييض السجون الإسرائيلية، مؤكداً أن الفلسطينيين مجمعون على إجبار الاحتلال الإسرائيلي على إطلاق سراح أسرانا، بالوسائل المتاحة كافة.



ودعا عاشور في نهاية حديثه إلى رص الصفوف والوحدة، بغية تحقيق أماني الأسرى في مواجهة الصلف الإسرائيلي، مشدداً على ضرورة تدويل قضية الأسرى.