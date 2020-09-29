كيف أثرت أزمة (كورونا) على القطاع السياحي بقطاع غزة؟

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خاص دنيا الوطن – أحمد العشي

أكد الدكتور زكريا الهور، مدير عام وزارة السياحة في قطاع غزة، أن قطاع السياحة من القطاعات المهمة، ليس على مستوى فلسطين فقط، وإنما العالم، ويعتبر الناتج رقم 2 من الوارد المالي لكل المؤسسات والوزارات والدول، التي تعنى بالسياحة، وخاصة ألمانيا وفرنسا وتركيا.



وقال الهور لـ"دنيا الوطن": "قطاع السياحة في غزة، تأثر بقضيتين، الأولى قضية الحصار المفروض من قبل الاحتلال الإسرائيلي على مدار 14 عاماً، والقضية الثانية هي أزمة (كورونا)، وهذا أثر بشكل سلبي جداً على قطاع السياحة".



وأضاف: "كان لهاتين القضيتين، مردود سلبي على القطاع السياحي، على أكثر من زاوية، الأولى تتعلق بالمرافق السياحية، حيث كان بالغ الأثر سواء على صعيد المستثمرين، الذي يرغبون في مغادرة البلد نتيجة هذا العجز، والثاني يتعلق بالعمال في هذا القطاع، والذين يبلغ عددهم أكثر من 5000 عامل".



وفيما يتعلق بخسائر قطاع السياحة، نتيجة أزمة (كورونا)، أشار الهور إلى أن الوزارة لم تنته من إعداد دراسة تتعلق بالخسائر، حيث إنه في المرحلة الأولى من الأزمة، أي منذ يوم 15 آذار/ مارس، حتى الجولة الحالية، كانت الخسائر تقدر ما بين 10 إلى 13 مليون دولار في القطاع السياحي.