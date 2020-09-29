شؤون فلسطينية

ممثلون عن القطاع الخاص والمجتمع المدني يطلقون "المبادرة الوطنية لدعم قطاع الكهرباء"

ممثلون عن القطاع الخاص والمجتمع المدني يطلقون "المبادرة الوطنية لدعم قطاع الكهرباء"
رام الله - دنيا الوطن
أطلقت مجموعة من رجال الأعمال والخبراء في مجال الكهرباء والإدارة والاقتصاد، وممثلون عن منظمات المجتمع المدني الفلسطيني في قطاع غزة، اليوم، "المبادرة الوطنية لدعم قطاع الكهرباء".

جاء ذلك، بعد اجتماع موسع، دعت له سلطة الطاقة الفلسطينية، لإشراك كافة القطاعات المجتمعية في الرؤى والمساعي الهادفة لإيجاد حلول دائمة لأزمة الكهرباء في غزة والاستفادة من الأفكار والخبرات الوطنية لإيجاد حالة من المساندة الشعبية والحاضنة المجتمعية للإسراع بمعالجة كل المشاكل الحالية وفق رؤية وطنية متكاملة تأخذ في الاعتبار ايجاد حلول سريعة وأخرى استراتيجية لأزمة الكهرباء في غزة.

وقد حضر اللقاء مجموعة كبيرة من الشخصيات الوطنية من رجال أعمال ورؤساء مؤسسات وطنية وخبراء دوليين في مختلف المجالات ومهندسين من سلطة الطاقة وشركة توزيع الكهرباء.

وقد تم الاتفاق على تشكيل لجنة متخصصة من الأعضاء، تضم كلاً من الخبير القانوني، د. نافذ المدهون والخبير في مجال الكهرباء، م. فوزي حسونة، والخبير المالي والإداري، د. رمضان العمري، وخبير واستشاري المنظمات الدولية والأهلية، أ.باسل ناصر، حيث ستكون مسؤوليتها التأصيل القانوني والإداري لهذه المبادرة الوطنية، حيث سيصار إلى تحديد إطارها ومرجعياتها القانونية وأهدافها ولجانها وهيكليتها؛ لتباشر بعد ذلك بأعمالها فور استكمال تلك المحددات. 

وقد تشكلت هذه اللجنة بناء على تزكية من المجلس الاستشاري الموسع، الذي ضم عدداً من الفعاليات الوطنية من أبرزها، رئيس غرفة تجارة وصناعة محافظة، غزة أ. وليد الحصري، ونائبه أ. رشاد حمادة، ورئيس جمعية رجال الأعمال الفلسطينيين، أ. علي الحايك، ونائبه أ. نبيل أبو معيلق، ورئيس اتحاد المقاولين الفلسطينيين، أ.أسامة كحيل، ورئيس هيئة وكلاء السياحة والسفر، أ. وسيم مشتهى، ورئيس مجلس إدارة جمعية أصحاب شركات البترول والغاز، أ. أحمد الحلو، والرئيس الأسبق لمجلس إدارة بيتا، د. ناهض عيد، ورئيس جمعية مخاتير فلسطين، د.سيف الدين أبو رمضان، وعدد آخر من الشخصيات.

ويعد هذا اللقاء، هو الأول لهذه المبادرة الوطنية، حيث من المتوقع أن يعقد المجلس الاستشاري لقاء آخر خلال هذا الأسبوع؛ لمناقشة مخرجات لجنة الإطار العام ومن ثم ستتم المصادقة عليها والبدء الفعلي في جهود استكمال باقي الخطوات المطلوبة وفقاً للبروتوكولات والمتطلبات الوطنية والرسمية إيذانا بالبدء بممارسة مهامه الفعلية بعد المصادقة على أنظمته وقوانينه وأهدافه الرسمية والإعلان عن الانطلاقة الرسمية له عبر بيان للرأي العام.

وبهذه المناسبة، أكد م. سمير مطير، نائب رئيس سلطة الطاقة بأن سلطة الطاقة الفلسطينية، تبارك هذه الجهود وتدعمها، وستوفر لها البيئة الملائمة لاستكمال أعمالها وتحقيق غاياتها، التي ستتوافق مع أهداف وغايات سلطة الطاقة، الرامية للنهوض بواقع الكهرباء في قطاع غزة.

وتمنى مطير، بأن ينضم لهذه المبادرة التي يقودها المجلس الاستشاري، جميع الفعاليات الفاعلة على الساحة الوطنية، وقال: إن تلك تعتبر دعوة مفتوحة لجميع الخبراء، ممن يجدوا في أنفسهم المقدرة والكفاءة على تقديم العون في هذا المجال، حيث لا مجال في هذه الظروف ولا قدسية إلا للعمل الجماعي، الذي يأخذ في الاعتبار، بأن المصلحة الوطنية العامة، هي البوصلة التي يجب أن تقودنا في هذه المرحلة.


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