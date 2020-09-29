دولة عربية تُعاني ارتفاعاً بعجز الموازنة

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رام الله - دنيا الوطن

أظهرت بيانات رسمية أردنية، ارتفاع عجز الموازنة في النصف الأول من العام 2020 إلى 1.1256 مليار دينار، مقابل عجز مالي 567.9 مليون دينار خلال نفس الفترة من عام 2019.



ووفقاً لوزارة المالية الأردنية، ساهم التراجع في الإيرادات المحلية خلال النصف الأول من 2020 والبالغ حوالي 588.2 مليون دينار نتيجة للإغلاق، الذي حدث للاقتصاد الأردني والعطلة الرسمية بعد منتصف شهر آذار/ مارس بسبب أزمة فيروس (كورونا)، بارتفاع العجز المالي، وفق وكالة (عمون) الأردنية.