هيئة الأسرى: الاحتلال يُماطل بعلاج الأسير جمال عمرو رغم صعوبة وضعه الصحي

ويذكر، أن الأسير عمرو، معتقل منذ عام 2004 ويقضي حكماً بالسجن المؤبد.

رام الله - دنيا الوطنأفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، في تقرير أصدرته اليوم الثلاثاء، أن الأسير جمال عمرو (48 عاماً) من مدينة الخليل، يواجه أوضاعاً صحية صعبة للغاية.وبينت الهيئة، أن الأسير عمرو، يقبع بمعتقل (نفحة) الصحراوي، ويعاني منذ عام 2018 من أورام بالكبد والكلى، كما يشتكي من مشكلة في القولون العصبي، وهو بحاجة ماسة لمتابعة طبية لحالته، لكن إدارة المعتقل، تتعمد إهمال وضعه الصحي بشكل مقصود.ولفتت الهيئة، إلى أنه قبل حوالي أسبوعين، دخل الأسير عمرو بإضراب مفتوح عن الطعام، احتجاجاً على مماطلة عيادة معتقل("نفحة) في إجراء الفحوصات الطبية له وتشخيص حالته، ومن ثم علق الأسير إضرابه بعد أن وعدته إدارة المعتقل بتقديم العلاج اللازم له، لكن لغاية اللحظة، لم يتم تحويله لإجراء الفحوصات، ولا زالت إدارة (نفحة) تُسوف بأمر علاجه.