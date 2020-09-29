الاحتلال يُفرج عن الأسير المقدسي أنس أبو سنينة

ويستهدف الاحتلال المقدسيين والمرابطين منهم على وجه الخصوص، من خلال الاعتقالات والإبعاد والغرامات، بهدف إبعاد المقدسيين عن المسجد الأقصى، وتركه لقمة سائغة أمام الأطماع الاستيطانية.





ولا يأل المرابطون والمرابطات جهداً في سبيل الوقوف في وجه مؤامرات الاحتلال، رغم كل ما يتعرضون له من اعتقال وتنكيل، وإبعاد عن المسجد الأقصى، وعن مدينة القدس، ومنع من السفر، واقتحامات متكررة لمنازلهم.



وبلغ عدد الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين في سجون الاحتلال خلال شهر آب/ أغسطس 2020، قرابة (4500) أسير/ة، منهم (41) أسيرة، فيما بلغ عدد المعتقلين الأطفال قرابة (140) طفلاً، والمعتقلين الإداريين لما يقارب (340).



كما وبلغ عدد أوامر الاعتقال الإداري الصادرة (73) أمر اعتقال إداري، من بينها (34) أمراً جديداً، و(39) تمديداً.

رام الله - دنيا الوطنأفرجت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الثلاثاء، عن الأسير المقدسي، أنس أبو سنينة (27 عاماً) من سكان حي رأس العامود، بعد اعتقال دام 5 سنوات.ويذكر، أن الاحتلال اعتقل الأسير أبو سنينة في 29/10/2015 وأدانته المحكمة الاحتلالية بالمشاركة في نشاطات تتعلق بالمسجد الأقصى المبارك، ومقاومة الاحتلال.وقد تنقل أبو سنينة بين عدة سجون، وتحرر صباح اليوم من سجن (النقب) الصحراوي.