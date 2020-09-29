الأسير محمد أبو العسل يشرع بإضراب مفتوح

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رام الله - دنيا الوطن

أعلن الأسير محمد أبو العسل، من مدينة أريحا الاثنين، الدخول في اضراب مفتوح عن الطعام؛ رفضاً لتحويله للاعتقال إداريًّا.



وأوضح مكتب إعلام الأسرى، أن قوات الاحتلال، كانت أعادت اعتقال الأسير المحرر أبو العسل بتاريخ 11/12/2019، بعد اقتحام منزله وتخريب محتوياته، ونقلته إلى التحقيق في (بتاح تكفا)، وبعد شهرين، أصدرت بحقه محكمة (عوفر) العسكرية، حكم بالسجن الفعلي لمدة 10 شهور.



وأضاف، أن الاحتلال رفض إطلاق سراح الأسير أبو العسل، بعد انتهاء محكوميته، وبدلاً من الإفراج عنه، حوله إلى الاعتقال الإداري دون تهمة، الأمر الذي دفعه للدخول في إضراب عن الطعام.



يذكر، أن الأسير أبو العسل، أسير سابق، كان اعتقل عدة مرات، وأمضى سنوات في سجون الاحتلال.