قوات الاحتلال تقتحم مخيم شعفاط وتعتقل شاباً

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رام الله - دنيا الوطن

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الثلاثاء، مخيم شعفاط شمال شرق القدس المحتلة، وانتشرت في إحيائه، واعتقلت شاباً.



وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال، داهمت عدة أحياء في المخيم، واعتقلت شاباً لم تعرف هويته أثناء انسحابها من جهة الحاجز العسكري، واقتادته إلى مراكز التحقيق الخاصة بها.