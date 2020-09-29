طالع: أسعار الخضروات والدجاج اليوم في غزة





وفيما يلي: قائمة الأسعار المحدثة للخضروات اليوم، وسعر كيلو الدجاج واللحوم بالشيكل الإسرائيلي، وفق ما أعلنته وزارة الزراعة في غزة، صباح اليوم الثلاثاء 29 أيلول/ سبتمبر 2020:

طماطم 2



خيار 2.5



بصل 2



كوسا 3



باذنجان 1.2



بطاطس 2



فلفل 2



جزر 2



ثوم 8



ملفوف 0



زهرة 4



قرع 2



ليمون 2



ملوخية 2



فصوليا 3



بيض 10



دجاج 10



لحمة 35 والإغلاق الجزئي، الذي يعم قطاع غزة في إطار التصدي لجائحة (كورونا).وفيما يلي: قائمة الأسعار المحدثة للخضروات اليوم، وسعر كيلو الدجاج واللحوم بالشيكل الإسرائيلي، وفق ما أعلنته وزارة الزراعة في غزة، صباح اليوم الثلاثاء 29 أيلول/ سبتمبر 2020:

رام الله - دنيا الوطنشهد أسعار الخضروات والدجاج واللحوم الحمراء في قطاع غزة، استقراراً نسبيًا إلى حدٍ ما، في ظل تفشي فيروس (كورونا)،