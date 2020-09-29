طالع: أسعار الخضروات والدجاج اليوم في غزة
رام الله - دنيا الوطن
شهد أسعار الخضروات والدجاج واللحوم الحمراء في قطاع غزة، استقراراً نسبيًا إلى حدٍ ما، في ظل تفشي فيروس (كورونا)،
شهد أسعار الخضروات والدجاج واللحوم الحمراء في قطاع غزة، استقراراً نسبيًا إلى حدٍ ما، في ظل تفشي فيروس (كورونا)،
والإغلاق الجزئي، الذي يعم قطاع غزة في إطار التصدي لجائحة (كورونا).
وفيما يلي: قائمة الأسعار المحدثة للخضروات اليوم، وسعر كيلو الدجاج واللحوم بالشيكل الإسرائيلي، وفق ما أعلنته وزارة الزراعة في غزة، صباح اليوم الثلاثاء 29 أيلول/ سبتمبر 2020:
طماطم 2
خيار 2.5
بصل 2
كوسا 3
باذنجان 1.2
بطاطس 2
فلفل 2
جزر 2
ثوم 8
ملفوف 0
زهرة 4
قرع 2
ليمون 2
ملوخية 2
فصوليا 3
بيض 10
دجاج 10
لحمة 35
وفيما يلي: قائمة الأسعار المحدثة للخضروات اليوم، وسعر كيلو الدجاج واللحوم بالشيكل الإسرائيلي، وفق ما أعلنته وزارة الزراعة في غزة، صباح اليوم الثلاثاء 29 أيلول/ سبتمبر 2020:
طماطم 2
خيار 2.5
بصل 2
كوسا 3
باذنجان 1.2
بطاطس 2
فلفل 2
جزر 2
ثوم 8
ملفوف 0
زهرة 4
قرع 2
ليمون 2
ملوخية 2
فصوليا 3
بيض 10
دجاج 10
لحمة 35
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