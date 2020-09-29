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شاهد: صحفي إماراتي: قناة الجزيرة "تشوّه صورة الإسرائيليين بترويجها أنهم يقتلون الفلسطينيين"

شاهد: صحفي إماراتي: قناة الجزيرة "تشوّه صورة الإسرائيليين بترويجها أنهم يقتلون الفلسطينيين"
رام الله - دنيا الوطن
تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يظهر إعلامياً إماراتياً يقول: إن قناة الجزيرة تشوه صورة الإسرائيليين.

ويُظهر الفيديو رئيسَ جمعية الصحفيين الإماراتيين، محمد الحمادي، خلال لقاء تطبيعي عبر الإنترنت مع صحفيين إسرائيليين، نشرته قناة  (كان 11) الإسرائيلية.

ويقول الحمادي في الفيديو، إن قناة الجزيرة، رسخت في أذهان العرب، أن "الإسرائيلي هو من يقتل الفلسطيني"، ويتابع: نحن بحاجة أن نعمل كي نغير هذه الصورة النمطية.

وأثارت تصريحات الحمادي غضب واستنكار العديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، واتهموه بـ "الكاذب والمتصهين"، وأنه يحاول تبني الرواية الإسرائيلية، التي تصور الدولة الإسرائيلية بدور الضحية، وتصور الفلسطينيين على أنهم إرهابيون.

 


 


 

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