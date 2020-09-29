الصحة بغزة: تسجيل (85) إصابة بفيروس (كورونا) خلال 24 ساعة الماضية





وقالت الوزارة في تقريرها اليومي: إن عدد العينات الجديدة التي جرى فحصها (2028) عينة.





وأعلنت الصحة عن تعافي (150) حالة جديدة من مصابي فيروس (كورونا)، بينما بلغ اجمالي تراكمي للمصابين منذ آذار/ مارس الماضي (2911).





وأوضحت الوزارة، أن الحالات النشطة حالياً (1420) حالة، بينما ارتفع عدد المتعافين (1470)، واستقرت الوفيات عند (21) حالة.



غزة- دنيا الوطنأعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، عن تسجيل (85) إصابة جديدة بفيروس (كورونا) خلال الـ 24 ساعة الماضية.