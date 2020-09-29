الصحة بغزة: تسجيل (85) إصابة بفيروس (كورونا) خلال 24 ساعة الماضية
غزة- دنيا الوطن
أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، عن تسجيل (85) إصابة جديدة بفيروس (كورونا) خلال الـ 24 ساعة الماضية.
أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، عن تسجيل (85) إصابة جديدة بفيروس (كورونا) خلال الـ 24 ساعة الماضية.
وقالت الوزارة في تقريرها اليومي: إن عدد العينات الجديدة التي جرى فحصها (2028) عينة.
وأعلنت الصحة عن تعافي (150) حالة جديدة من مصابي فيروس (كورونا)، بينما بلغ اجمالي تراكمي للمصابين منذ آذار/ مارس الماضي (2911).
وأوضحت الوزارة، أن الحالات النشطة حالياً (1420) حالة، بينما ارتفع عدد المتعافين (1470)، واستقرت الوفيات عند (21) حالة.
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