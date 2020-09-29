"اللجنة الدولية": القضية الفلسطينية غير قابلة للمساومة

أكدت اللجنة الدولية لدعم الشعب الفلسطيني، أن القضية الفلسطينية هي قضية كل الشرفاء في العالم، وغير قابلة للمساومة.





وأضافت اللجنة في بيان لها، أنه لا سلام ولا استقرار في الشرق الأوسط، دون حل عادل لقضية فلسطين بإقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود الرابع من حزيران عام 1967 وعاصمتها "القدس الشرقية"، وعودة اللاجئين، وإطلاق سراح كافة الأسرى.





وشددت على أن الوحدة الوطنية، هي طريق انتصار الإرادة الفلسطينية، وهزيمة المشروع الصهيوني والأسرلة، الذي تحاول "إسرائيل" تسويقه في المنطقة بمباركة من الولايات المتحدة الأميركية، وبعض الدول، وهي التي ستسقط مشاريع الضم ومخططاتها في المنطقة.





ورحبت بالاتفاق الذي تم التوصل إليه بين حركتي فتح وحماس لإجراء الانتخابات العامة، بدءًا من البرلمانية مرورًا بالرئاسية والمجلس الوطني.





يذكر، أن اللجنة الدولية لدعم الشعب الفلسطيني، هي لجنة منبثقة عن منظمة تضامن الشعوب الإفريقية- الآسيوية، وتضم لجان السلم والتضامن في دول إفريقية وآسيوية وأوروبية، ومقرها العام في العاصمة المغربية الرباط، ويترأسها طالع السعود الأطلسي.

رام الله - دنيا الوطن