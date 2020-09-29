الإفراج عن أسير مقدسي بعد اعتقاله خمس سنوات

أفرجت سلطات الاحتلال الإسرائيلي صباح الثلاثاء، عن الأسير المقدسي أنس جودت صادق أبو سنينة (27 عامًا)، بعد أن أمضى مدة محكوميته البالغة خمس سنوات.





وكان في استقبال المحرر أبو سنينة أمام بوابة سجن "النقب" الصحراوي والده، وهو من سكان حي رأس العامود في بلدة سلوان.





وأفادت لجنة أهالي الأسرى المقدسيين بأن المحرر أبو سنينة كان اعتقل بتاريخ 29/10/2015، وأدانته محكمة الاحتلال بالمشاركة في "نشاطات تتعلق بالمسجد الأقصى المبارك ومقاومة الاحتلال".





وأشارت إلى أن أبو سنينة تعرض للعقاب والاعتداء وتحديدًا خلال قمع القوات الإسرائيلية الخاصة للأسرى في سجن "النقب" قبل قرابة عامين.





ويتمتع المحرر أبو سنينة بعلاقات طيبة مع شريحة واسعة من الأسرى، وقد تنقل في عدة سجون وتحرر من سجن "النقب".

رام الله - دنيا الوطن