شؤون فلسطينية

مغادرة 1618 مسافراً ووصول 881 عائداً عبر معبر رفح خلال يومين

مغادرة 1618 مسافراً ووصول 881 عائداً عبر معبر رفح خلال يومين
غزة- دنيا الوطن
أعلنت الهيئة العامة للمعابر والحدود بوزارة الداخلية والأمن الوطني، إحصائية المسافرين والعائدين عبر (معبر رفح) البري، خلال يومين من الفتح الاستثنائي.

وقال العميد فؤاد أبو بطيحان، مدير عام الهيئة: إن أطقمها سّهلت مغادرة 908 مسافرين، ووصول 418 عائداً عبر المعبر، أمس الاثنين، في اليوم الثاني من فتحه استثنائياً.

وأشار، إلى أن مجموع المغادرين خلال يومي الأحد والاثنين بلغ 1618 مسافراً، بينما بلغ إجمالي العائدين 881 مسافراً، وفق (موقع وزارة الداخلية).

وأوضح، أن السلطات المصرية، أرجعت 30 مسافراً أمس الاثنين، ليبلغ إجمالي المرجعين 44 مواطناً.

يذكر، أن العمل بمعبر رفح يوم الأحد، شهد مغادرة 710 مسافرين، ووصول 463 عائداً، وإرجاع 14 مسافراً من قبل الجانب المصري.

وأضاف أبو بطيحان، أنه يتم نقل جميع العائدين إلى مراكز الحجر الصحي في قطاع غزة، لقضاء مدة أسبوع، وفق تعليمات وزارة الصحة، ضمن إجراءات مواجهة فيروس (كورونا).

وكانت وزارة الداخلية والأمن الوطني، أعلنت عن تجهيز مراكز الحجر الصحي لاستقبال المواطنين العائدين عبر المعبر، وتوفير الخدمات والمستلزمات لإقامتهم.

وقال أبو بطيحان: إن العمل عبر المعبر، يستمر اليوم الثلاثاء، الأخير لفتح المعبر، حيث جهزت أطقم الهيئة منذ ساعات الصباح حافلات المسافرين، ويتم مغادرتها تباعاً، بينما يُنتظر بدء وصول حافلات العائدين.

ولفت إلى أنه يتم بشكل مسبق إجراء فحص فيروس (كورونا) لجميع المغادرين عبر المعبر من قبل وزارة الصحة، للتأكد من خلوهم من الإصابة بالفيروس.

وقد تم فتح معبر رفح جنوب قطاع غزة استثنائياً، مدة ثلاثة أيام في الاتجاهين (من الأحد إلى الثلاثاء)، لأول مرة منذ تفشي فيروس (كورونا) في قطاع غزة في 24 آب/ أغسطس الماضي، حيث تم إغلاق المعابر والمنافذ، ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة الوباء.

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