أبو سيف: طرح قانون حقوق المؤلف هو حماية وتعزيز للبنية التحتية الثقافية
رام الله - دنيا الوطن
قال وزير الثقافة الفلسطينية، عاطف أبو سيف، إن طرح قانون حماية حقوق المؤلف والحقوق المجاورة للمصادقة على طاولة مجلس الوزراء، يأتي في ظل جهود الحكومة لحماية الثقافة والمنتج الثقافة ومأسستها ووضع البنية التحتية التشريعية التي تحمي الحقل الثقافي والعاملين فيه.
وكان مجلس الوزراء، قد أقر بالقراءة الأولى في جلسته أمس الاثنين، مسودة قانون حقوق المؤلف والحقوق المجاورة.
وأكد أبو سيف في بيان وصل "دنيا الوطن " اليوم الثلاثاء، أن الوزارة وضمن خطتها لتطوير العمل الثقافي في فلسطين تسعى إلى طرح مجموعة من القوانين التي تحفز الإبداع وتحميه وتعممه، مضيفاً أن اقرار مشروع قانون حقوق المؤلف والحقوق المجاورة يشجع الاستثمار في الصناعات الثقافية بمختلف أشكالها وأنواعها ويسهل عملية نقل التكنولوجيا.
وشدد أبو سيف على أن عرض هذا القانون، يأتي من أجل حماية حقوق المبدعين الفلسطينيين في كافة مجالات الإبداع ووقف التعدي على حقوقهم والحقوق المجاورة المعنوية والمادية وحماية الإنتاج الأدبي والفلكلور من التشويه والتزوير والاستخدام غير القانوني له والحفاظ على المنتج الفلسطيني وصونه.
وختم أبو سيف أن الحكومة ستواصل جهودها لدعم القطاع الثقافي وتوفير البنية التحتية القانونية والبنية التحتية المادية بجانب عملها على رفد المشهد الثقافي بمكوناته المختلفة والعمل مع الشركاء المختلفين في المؤسسات الحكومية وشبه الحكومية والاتحادات الشعبية لمنظمة التحرير وقطاع الجامعات والبلديات وسفارات دولة فلسطين في الخارج والتكوينات الشعبية في الشتات والمؤسسات غير الحكومية في البلاد والجمعيات التراثية والأدبية والفنية والمؤسسات الدولية العاملة في قطاع الثقافة.
قال وزير الثقافة الفلسطينية، عاطف أبو سيف، إن طرح قانون حماية حقوق المؤلف والحقوق المجاورة للمصادقة على طاولة مجلس الوزراء، يأتي في ظل جهود الحكومة لحماية الثقافة والمنتج الثقافة ومأسستها ووضع البنية التحتية التشريعية التي تحمي الحقل الثقافي والعاملين فيه.
وكان مجلس الوزراء، قد أقر بالقراءة الأولى في جلسته أمس الاثنين، مسودة قانون حقوق المؤلف والحقوق المجاورة.
وأكد أبو سيف في بيان وصل "دنيا الوطن " اليوم الثلاثاء، أن الوزارة وضمن خطتها لتطوير العمل الثقافي في فلسطين تسعى إلى طرح مجموعة من القوانين التي تحفز الإبداع وتحميه وتعممه، مضيفاً أن اقرار مشروع قانون حقوق المؤلف والحقوق المجاورة يشجع الاستثمار في الصناعات الثقافية بمختلف أشكالها وأنواعها ويسهل عملية نقل التكنولوجيا.
وشدد أبو سيف على أن عرض هذا القانون، يأتي من أجل حماية حقوق المبدعين الفلسطينيين في كافة مجالات الإبداع ووقف التعدي على حقوقهم والحقوق المجاورة المعنوية والمادية وحماية الإنتاج الأدبي والفلكلور من التشويه والتزوير والاستخدام غير القانوني له والحفاظ على المنتج الفلسطيني وصونه.
وختم أبو سيف أن الحكومة ستواصل جهودها لدعم القطاع الثقافي وتوفير البنية التحتية القانونية والبنية التحتية المادية بجانب عملها على رفد المشهد الثقافي بمكوناته المختلفة والعمل مع الشركاء المختلفين في المؤسسات الحكومية وشبه الحكومية والاتحادات الشعبية لمنظمة التحرير وقطاع الجامعات والبلديات وسفارات دولة فلسطين في الخارج والتكوينات الشعبية في الشتات والمؤسسات غير الحكومية في البلاد والجمعيات التراثية والأدبية والفنية والمؤسسات الدولية العاملة في قطاع الثقافة.
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