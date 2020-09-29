شؤون فلسطينية

أبو سيف: طرح قانون حقوق المؤلف هو حماية وتعزيز للبنية التحتية الثقافية

أبو سيف: طرح قانون حقوق المؤلف هو حماية وتعزيز للبنية التحتية الثقافية
رام الله - دنيا الوطن
قال وزير الثقافة الفلسطينية، عاطف أبو سيف، إن طرح قانون حماية حقوق المؤلف والحقوق المجاورة للمصادقة على طاولة مجلس الوزراء، يأتي في ظل جهود الحكومة لحماية الثقافة والمنتج الثقافة ومأسستها ووضع البنية التحتية التشريعية التي تحمي الحقل الثقافي والعاملين فيه.

وكان مجلس الوزراء، قد أقر بالقراءة الأولى في جلسته أمس الاثنين، مسودة قانون حقوق المؤلف والحقوق المجاورة.

وأكد أبو سيف في بيان وصل "دنيا الوطن " اليوم الثلاثاء، أن الوزارة وضمن خطتها لتطوير العمل الثقافي في فلسطين تسعى إلى طرح مجموعة من القوانين التي تحفز الإبداع وتحميه وتعممه، مضيفاً أن اقرار مشروع قانون حقوق المؤلف والحقوق المجاورة يشجع الاستثمار في الصناعات الثقافية بمختلف أشكالها وأنواعها ويسهل عملية نقل التكنولوجيا.

وشدد أبو سيف على أن عرض هذا القانون، يأتي من أجل حماية حقوق المبدعين الفلسطينيين في كافة مجالات الإبداع ووقف التعدي على حقوقهم والحقوق المجاورة المعنوية والمادية وحماية الإنتاج الأدبي والفلكلور من التشويه والتزوير والاستخدام غير القانوني له والحفاظ على المنتج الفلسطيني وصونه.

وختم أبو سيف أن الحكومة ستواصل جهودها لدعم القطاع الثقافي وتوفير البنية التحتية القانونية والبنية التحتية المادية بجانب عملها على رفد المشهد الثقافي بمكوناته المختلفة والعمل مع الشركاء المختلفين في المؤسسات الحكومية وشبه الحكومية والاتحادات الشعبية لمنظمة التحرير وقطاع الجامعات والبلديات وسفارات دولة فلسطين في الخارج والتكوينات الشعبية في الشتات والمؤسسات غير الحكومية في البلاد والجمعيات التراثية والأدبية والفنية والمؤسسات الدولية العاملة في قطاع الثقافة.

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