الأمين العام للأمم المتحدة: مصدوم بنبأ تخطي وفيات (كورونا) في العالم حاجز المليون

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رام الله - دنيا الوطن

حث الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، البشرية على التعلم من أخطائها بعد تجاوز عدد ضحايا جائحة فيروس (كورونا) في العالم المليون.



وأكد غوتيريش في رسالة متلفزة: "لقد وصل العالم إلى معلم مرعب، حيث أودى وباء (كوفيد- 19) بحياة مليون شخص، هذا رقم صادم"، مضيفاً أن "القسوة الخاصة لهذا الوباء تكمن في استحالة بقاء العائلات مع قريب لهم في لحظاته الأخيرة" وفق (روسيا اليوم).



وأوضح غوتيريش، أنه "يمكننا التغلب على هذا التحدي، لكن علينا أن نتعلم من أخطائنا، القيادة المسؤولة مهمة، والعلم مهم، والتعاون مهم، في حين أن المعلومات المضللة تقتل".



وبحسب وكالة (رويترز) فإن وفيات (كورونا) في مختلف أرجاء العالم، تجاوزت حاجز المليون اليوم الثلاثاء، مع تزايد أعداد الوفيات وسط تسارع الإصابات في عدد من البلدان.



وتضاعف عدد الوفيات بسبب الأمراض المرتبطة بفيروس (كورونا) من نصف مليون في ثلاثة أشهر فقط، وتصدرت قائمة الوفيات الولايات المتحدة والبرازيل والهند.



ويموت ما يربو على 5400 شخص حول العالم كل 24 ساعة، وفقاً لحسابات (رويترز)، بناء على متوسط الوفيات حتى الآن في أيلول/ سبتمبر.



ويعادل هذا نحو 226 وفاة في الساعة أو وفاة كل 16 ثانية، فخلال مشاهدة مباراة كرة قدم مدتها 90 دقيقة، يموت 340 في المتوسط.



وتمثل الولايات المتحدة والبرازيل والهند حوالي 45% من جميع وفيات (كوفيد- 19) على مستوى العالم، بينما تمثل منطقة أمريكا اللاتينية وحدها ما يزيد على ثلث الوفيات، وتجاوز عدد الإصابات بالفيروس عبر العالم 33 مليون شخص.