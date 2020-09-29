مذكرة تفاهم سعودية أمريكية لتصنيع الصواريخ في المملكة

قالت صحيفة (عكاظ) السعودية، إن إحدى المنشآت المحلية، وقعت مذكرة تفاهم مبدئية مع شركة (Advanced CNG Technologies, Inc) إحدى أكبر الشركات الأمريكية على مستوى العالم، المتخصصة في مجال تكنولوجيا صناعة مكونات الصواريخ، والصناعات الفضائية، والطاقة الزرقاء والبديلة، والصناعات النفطية، وبعض مكونات الدبابات القتالية والمدرعات والسيارات الرياضية الفارهة؛ بهدف نقل خبراتهم وتقنياتهم وتجاربهم وتوطينها وتدريب الشباب السعودي عليها.



وحسب الصحيفة، وقع المذكرة من الجانب السعودي المدير العام لمجموعة توازن الخليجية للتجارة عبدالرحمن التمبكتي، وممثل الشركة الأمريكية السيد وينرنر.

رام الله - دنيا الوطن