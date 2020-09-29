بعد شائعات عن التطبيع مع إسرائيل.. موريتانيا تؤكد للفلسطينيين تمسكها بقضيتهم

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رام الله - دنيا الوطن

أبلغ وزير الخارجية الموريتاني، إسماعيل ولد الشيخ أحمد، اليوم الاثنين، السفير الفلسطيني بنواكشوط، موقف بلاده الثابت في مناصرة حق الشعب الفلسطيني في دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف، طبقاً لمقتضى قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، والمبادرة العربية من أجل السلام” .



ويأتي هذا التأكيد بمثابة طمأنة للفلسطينيين في ظل تداول معلومات مفادها؛ أن موريتانيا مرشحة للتطبيع مع كيان الاحتلال الإسرائيلي، حسب بعض الأوساط الإعلامية، وفق (القدس العربي).



واستقبل وزير الخارجية الموريتاني، ماجد بن محمد هديب، سفير دولة فلسطين لدى موريتانيا.