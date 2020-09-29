استمرار العمل بمعبر رفح في اليوم الأخير لفتحه استثنائيا

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غزة- دنيا الوطن

بدأت حافلات المسافرين المغادرة عبر معبر رفح، صباح الثلاثاء، في اليوم الثالث والأخير لفتحه استثنائياً في الاتجاهين.



وجهّزت أطقم الهيئة العامة للمعابر والحدود بوزارة الداخلية حافلات المسافرين، ويتم مغادرتها تباعاً إلى الجانب المصري من المعبر، وفق إجراءات الوقاية والسلامة من فيروس كورونا، في حين يتواصل وصول حافلات العائدين عبر المعبر وفق (موقع الداخلية).



ومنذ ساعات الفجر، تعمل أطقم الهيئة العامة للمعابر والحدود بوزارة الداخلية، على نقل المسافرين من المحافظات إلى الصالة الخارجية لمعبر رفح، وفق إجراءات السلامة والوقاية والتباعد، في ظل إجراء الفصل بين المحافظات وحظر التجوال لمواجهة جائحة كورونا.



وكانت أطقم الهيئة، أشرفت بشكل مسبق على إتمام وزارة الصحة فحوصات فيروس كورونا لجميع المسافرين المقرر مغادرتهم، للتأكد من خلوهم من الإصابة بالفيروس.



يذكر أنه تم فتح معبر رفح جنوب قطاع غزة استثنائياً، من الأحد إلى الثلاثاء في الاتجاهين، لأول مرة منذ تفشي فيروس كورونا في قطاع غزة في 24 أغسطس الماضي، حيث تم إغلاق المعابر والمنافذ ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة الوباء.