الاحتلال يُطلق منطاد مراقبة فوق بلدة الخضر جنوب بيت لحم

أطلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، منطاداً فوق بلدة الخضر جنوب بيت لحم.





وأفادت مصادر محلية، بأن الاحتلال أطلق المنطاد فوق منطقة "أم ركبة" جنوب البلدة لمراقبة تحركات المواطنين.





يذكر، أن الاحتلال كان قد أطلق ثلاثة مناطيد للمراقبة في غضون أسبوعين فوق منطقة أم ركبة، التي تتعرض لهجمة استيطانية، بهدم المنشآت وإخطار منازل بوقف البناء فيها، ومنع التوسع العمراني.







وتتواصل معاناة المنطقة أمام مخطط سلطات الاحتلال الهادف إلى قضم أراضيها لأغراض استعمارية، حيث تم في السنوات الأخيرة هدم عدة منازل بدعوى عدم الترخيص، ناهيك عن الإخطارات التي سلمت لأصحاب المنازل.



كما يشكل الشارع الالتفافي الذي يمر في المنطقة كابوسا حقيقياً لدى السكان، الذين يشعرون بالخوف على حياة أبنائهم من بطش المستوطنين، لا سيما من عمليات الدهس.



رام الله - دنيا الوطنوتعاني منطقة أم ركبة منذ بداية الثمانينات من القرن الماضي، من انتهاكات الاحتلال المستمرة، حيث وضع الاحتلال مخططاته للاستيلاء عليها بهدف توسيع مستعمرة (افرات) المقامة على أراضي البلدة ومنع أصحابها من تشييد البناء فيها.