شؤون فلسطينية

الأسير عمر محسن من جنين يدخل عامه الـ 18 في سجون الاحتلال

الأسير عمر محسن من جنين يدخل عامه الـ 18 في سجون الاحتلال
رام الله - دنيا الوطن
دخل الأسير عمر محمود محمد محسن، من مدينة جنين، اليوم الثلاثاء، عامه الـ18 في سجون الاحتلال الاسرائيلي

وأوضح منتصر سمور مدير نادي الأسير الفلسطيني ، أن الأسير محسن وهو محكوم 25 عاما تعرض لفترات طويلة للعقاب والتنقل داخل سجون الاحتلال وحرمان اسرته من زياراته ٠

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شؤون فلسطينية

الأسير عمر محسن من جنين يدخل عامه الـ 18 في سجون الاحتلال

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