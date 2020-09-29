الأسير عمر محسن من جنين يدخل عامه الـ 18 في سجون الاحتلال

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رام الله - دنيا الوطن

دخل الأسير عمر محمود محمد محسن، من مدينة جنين، اليوم الثلاثاء، عامه الـ18 في سجون الاحتلال الاسرائيلي



وأوضح منتصر سمور مدير نادي الأسير الفلسطيني ، أن الأسير محسن وهو محكوم 25 عاما تعرض لفترات طويلة للعقاب والتنقل داخل سجون الاحتلال وحرمان اسرته من زياراته ٠