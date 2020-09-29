الاحتلال يداهم قرية زبوبا غرب جنين

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رام الله - دنيا الوطن

داهمت قوات الاحتلال الاسرائيلي الليلة الماضية، قرية زبوبا الواقعة بمحاذاة جدار الفصل العنصري ومعسكر سالم غرب جنين، ونصبت حواجز عسكرية على مداخلها وِأعاقت تحركات المواطنين٠



وذكرت مصادر محلية، أن قوات الاحتلال اقتحمت القرية في خطوة استفزازية ونصبت حواجز عسكرية على مداخلها حتى فجر اليوم، بعد أن استجوبت عددا من المواطنين وفتشت مركباتهم.



يشار الى ان القرية تتعرض وبشكل مستمر لاقتحامات متواصلة من قبل قوات الاحتلال وسط إطلاق القنابل الصوتية والغاز المسيل للدموع.