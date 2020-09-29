دولي

إيران تتحدث عن معادلات جديدة "ستكون مضرة لإسرائيل"

إيران تتحدث عن معادلات جديدة "ستكون مضرة لإسرائيل"
صورة تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
قال حسين أمير عبد اللهيان مستشار رئيس البرلمان الإيراني، إن معادلات جديدة تتمخض في المنطقة ستكون مضرة لإسرائيل.

وأشار خلال كلمته في المؤتمر الترتيبي الـ13 السنوي لدعم الانتفاضة الفلسطينية، إلى أن "الصهاينة وأمريكا بصدد تقسيم الدول الإسلامية"، بحسب وكالة أنباء (فارس) الإيرانية.

وأضاف مستشار رئيس البرلمان الإيراني: "بناء على الرؤية الاستراتيجية لإيران، لن يمضي وقت طويل حتى يزول الكيان الصهيوني عن الخارطة".

وتابع: "في هذا الاطار أقترح أن يتم تغيير موضوع هذا المؤتمر إلى دراسة الصهيونية، وأرى أنهم متواجدون ويعملون كشبكات العنكبوت في مختلف القارات، بدءا من أفريقيا وأوروبا وحتى أمريكا، ومن المهم في هذا الإطار أن تطلع الشعوب والرأي العام العالمي على هذه الشبكة".

أخبار ذات صلة

قرية رومانية تعيد انتخاب رئيس بلديتها بعد وفات

قرية رومانية تعيد انتخاب رئيس بلديتها بعد وفات

حرب أذريبجان أرمينيا.. سلطات إقليم &#34;ناجورنو قره باغ&#34; تعلن مقتل 26 من جنودها

حرب أذريبجان أرمينيا.. سلطات إقليم "ناجورنو قره باغ" تعلن مقتل 26 من جنودها

إسرائيل: نتنياهو ينوي فرض الإغلاق المشدد لمدة شهر كامل

إسرائيل: نتنياهو ينوي فرض الإغلاق المشدد لمدة شهر كامل

1305 إصابات جديدة بفيروس (كورونا) في جمهورية التشيك

1305 إصابات جديدة بفيروس (كورونا) في جمهورية التشيك

بريطانيا تسجل 4044 إصابة بفيروس (كورونا) خلال 24 ساعة الماضية

بريطانيا تسجل 4044 إصابة بفيروس (كورونا) خلال 24 ساعة الماضية

إسبانيا: تسجيل نحو 32 ألف إصابة بفيروس (كورونا) منذ يوم الجمعة

إسبانيا: تسجيل نحو 32 ألف إصابة بفيروس (كورونا) منذ يوم الجمعة

&#34;الصحة العالمية&#34;: ربما يكون العدد الرسمي لوفيات (كورونا) أقل من الإجمالي الفعلي

"الصحة العالمية": ربما يكون العدد الرسمي لوفيات (كورونا) أقل من الإجمالي الفعلي

منذ يونيو.. روسيا تسجل ارتفاعاً بعدد حالات الإصابة بفيروس (كورونا) لأعلى مستوى

منذ يونيو.. روسيا تسجل ارتفاعاً بعدد حالات الإصابة بفيروس (كورونا) لأعلى مستوى

التعليقات

الدنيا حكايات

أسلحة إسرائيل والمقاومة الفلسطينية والعرب

أسلحة إسرائيل والمقاومة الفلسطينية والعرب

شؤون فلسطينية

الخليل: لجان السلامة العامة تتابع 132 منشأة وتوجه التنبيه لـ ست أخرى

الخليل: لجان السلامة العامة تتابع 132 منشأة وتوجه التنبيه لـ ست أخرى

نقابات عمال فلسطين بغزة: نطالب حكومة اشتية بتقديم مساعدات عاجلة للعمال المتضررين من (كورونا)

نقابات عمال فلسطين بغزة: نطالب حكومة اشتية بتقديم مساعدات عاجلة للعمال المتضررين من (كورونا)

نابلس: ثلاث وفيات و71 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) في المحافظة

نابلس: ثلاث وفيات و71 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) في المحافظة

إغلاق مدارس في بيت لحم والخليل بسبب فيروس (كورونا)

إغلاق مدارس في بيت لحم والخليل بسبب فيروس (كورونا)

الحكومة: الاتفاق على وقف الاقتطاعات من رواتب الموظفين بعد تدخل رئيس الوزراء

الحكومة: الاتفاق على وقف الاقتطاعات من رواتب الموظفين بعد تدخل رئيس الوزراء

الجهاد الإسلامي: انتفاضة الأقصى معلم مُهم في حياة الشعب الفلسطيني

الجهاد الإسلامي: انتفاضة الأقصى معلم مُهم في حياة الشعب الفلسطيني

وقفة جماهيرية في رام الله إحياء لذكرى انتفاضة الأقصى

وقفة جماهيرية في رام الله إحياء لذكرى انتفاضة الأقصى

المالية: صرف رواتب الموظفين العموميين لجميع موظفي الدولة يوم الأربعاء

المالية: صرف رواتب الموظفين العموميين لجميع موظفي الدولة يوم الأربعاء

منوعات

انتحار ممثلة شهيرة

انتحار ممثلة شهيرة

شاهد: ابنة حازم إمام حديث (السوشيال ميديا) بسبب جمالها

شاهد: ابنة حازم إمام حديث (السوشيال ميديا) بسبب جمالها

شاهد: لغز جديد في حياة الراحل هيثم زكي

شاهد: لغز جديد في حياة الراحل هيثم زكي

شاهد: بعد صورتها بالمايوه.. عارفة عبدالرسول ترد &#34;سيبوني أدخل النار&#34;

شاهد: بعد صورتها بالمايوه.. عارفة عبدالرسول ترد "سيبوني أدخل النار"

شاهد: رد ناري من &#34;نادية العراقية&#34; على المشككين في نسب أبنائها لها

شاهد: رد ناري من "نادية العراقية" على المشككين في نسب أبنائها لها

احلام: &#34;الفن نفس الحمام و البط تشمر عشان تأكله&#34;

احلام: "الفن نفس الحمام و البط تشمر عشان تأكله"

ارتبط اسمها لسنوات باللوتو..&#34;سنا نصر&#34; فقدت الكثير من وزنها وبـ &#34;توب&#34; مثير

ارتبط اسمها لسنوات باللوتو.."سنا نصر" فقدت الكثير من وزنها وبـ "توب" مثير

نادين نسيب نجيم تتحدث عن حياتها الشخصية.. وهذه مواصفات الرجل المثالي

نادين نسيب نجيم تتحدث عن حياتها الشخصية.. وهذه مواصفات الرجل المثالي

شاهد: زينة مكي ونبيل خوري يحتفلان بزفافهما

شاهد: زينة مكي ونبيل خوري يحتفلان بزفافهما

صور: لأول مرة يارا تنشر صورة لها بالمايوه.. وهل هاجرت إلى دبي؟

صور: لأول مرة يارا تنشر صورة لها بالمايوه.. وهل هاجرت إلى دبي؟

عربي

وزير الخارجية الأمريكي: نتطلع لحوار استراتيجي مثمر مع السعودية خلال أكتوبر

وزير الخارجية الأمريكي: نتطلع لحوار استراتيجي مثمر مع السعودية خلال أكتوبر

مصر: تسجيل 115 حالة إصابة بفيروس (كورونا) خلال 24 ساعة الماضية

مصر: تسجيل 115 حالة إصابة بفيروس (كورونا) خلال 24 ساعة الماضية

مقتدى الصدر: نُحذر من جر العراق إلى حرب أهلية

مقتدى الصدر: نُحذر من جر العراق إلى حرب أهلية

شاهد: مصريون يتنقلون بالقوارب بعد فيضان النيل

شاهد: مصريون يتنقلون بالقوارب بعد فيضان النيل