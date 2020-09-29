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بومبيو: بحثت مع السعودية اتفاق إسرائيل والإمارات والبحرين

بومبيو: بحثت مع السعودية اتفاق إسرائيل والإمارات والبحرين
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، إنه بحث مع نظيره السعودي فيصل بن فرحان اتفاقات التطبيع بين الإمارات والبحرين وإسرائيل، والسلام في اليمن، مشيراً إلى أن الحوار سيتواصل بداية الشهر المقبل.

ونشر وزير الخارجية الأمريكي بومبيو تغريدة عبر حسابه في "تويتر" جاء فيها: "يسعدني التحدث إلى وزير الخارجية السعودية فيصل بن فرحان ناقشنا اتفاقات إبراهام، وشكرته على جهود السعودية لدفع عملية السلام في جنوب اليمن نتطلع إلى حوار استراتيجي مثمر في أكتوبر المقبل".

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