بومبيو: بحثت مع السعودية اتفاق إسرائيل والإمارات والبحرين





ونشر وزير الخارجية الأمريكي بومبيو تغريدة عبر حسابه في "تويتر" جاء فيها: "يسعدني التحدث إلى وزير الخارجية السعودية فيصل بن فرحان ناقشنا اتفاقات إبراهام، وشكرته على جهود السعودية لدفع عملية السلام في جنوب اليمن نتطلع إلى حوار استراتيجي مثمر في أكتوبر المقبل".





رام الله - دنيا الوطنقال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، إنه بحث مع نظيره السعودي فيصل بن فرحان اتفاقات التطبيع بين الإمارات والبحرين وإسرائيل، والسلام في اليمن، مشيراً إلى أن الحوار سيتواصل بداية الشهر المقبل.